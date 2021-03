Juliana Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 20:27 | Atualizado 11/03/2021 20:47

fotogaleria Protagonista do remake 'Gabriela', em 2012, Juliana Paes contou que levou uma advertência da Globo depois que gravou a antológica cena em que a personagem corre para tirar uma pipa de cima do telhado de uma casa. A atriz assumiu que desobedeceu a ordem da direção da novela e subiu uma árvore sem equipamento de segurança por debaixo do vestido.

Juliana contou que estava esperando gravar essa cena que Sônia Braga fez na primeira versão e foi um marco. Desde que recebi o convite de Walcyr Carrasco, ela imaginava a gravação. "A única coisa que foi o grande desafio de subir, foi que hoje em dia a gente precisa de equipamentos de segurança para subir em uma árvore e eu fiquei louca da vida no dia. Como assim? Eu não vou subir na árvore? Eu subo em árvores no sítio e não tenho medo, não. Só que Maurinho Mendonça Filho (diretor) disse que não, que o telhado estava muito alto. 'Não, Juliana. Você vai ter que subir com um shortinho preso em um gancho'. E aí eu respondi. 'Não vou'. A Globo vai me matar com essa entrevista. E aí eu falei com o meu amigo câmera para rodar . 'Roda a câmera que eu vou subir antes de me botarem o equipamento e vou subir, subindo'. Quando o bombeiro me viu lá em cima, me deu um esporro fenomenal. Tomei bronca, levei advertência e ainda assinei um papel, um termo de responsabilidade. Foi uma confusão", contou durante uma live no Instagram do Mais Novela, nesta quinta-feira (11).

Publicidade