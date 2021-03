Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 22:37 | Atualizado 11/03/2021 22:42

O cantor Anderson Leonardo e o MC Maylon vão ficar frente a frente na próxima quarta-feira (17), às 15h, na 33ª Delegacia Policial (Realengo). Os dois foram avisados nesta quinta-feira (11) sobre a primeira acareação marcada pelo delegado Rodrigo Barros, quem cuida do caso de acusação de estupro do dançarino contra o pagodeiro.

De acordo com as informações do jornalista Betoh Cascardo, Rodrigo Barros quer esclarecer alguns pontos dos depoimentos do vocalista do Molejo e Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão.

No início do fevereiro, MC Maylon acusou Anderson Leonardo de estupro no dia 11 de dezembro e, em seu depoimento às autoridades, ele disse que o pagodeiro supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, Anderson o teria o levado para um motel chamado Queen, em Jacarepaguá, e lá teria sido abusado. O cantor assumiu ter tido relações sexuais, mas negou a violência. "Aconteceu tudo consensual, foi tudo permitido".