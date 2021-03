Luis Ernesto Lacombe Reprodução / Youtube

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:29

Luís Ernesto Lacombe ficou três anos na Band até que agosto do ano passado, ele foi demitido e sete meses depois da sua saída, o apresentador revela o motivo: "Foi uma espécie de censura que sofremos na Band, e me fez sair da emissora. Há uma demanda reprimida para conteúdos mais liberais, mais conservadores, e jornalistas que falam com esse público. A imprensa de um modo geral é dominada pelo pensamento de esquerda. Não havia essa demanda, então no programa que fui convidado a fazer eventualmente surgiu uma pauta política e nós nos posicionamos", disse Lacombe ao Canal 1Bilhão Educação Financeira.