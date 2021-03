Babu Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:48 | Atualizado 12/03/2021 17:44

O ator Babu Santana se meteu em uma confusão após uma publicação nas suas redes sociais por conta do comentário em um post de Bruno Gagliso. O ex-BBB dizia que preferia Fiuk do que 'Euliette' como nova líder do 'BBB 21'. Para quem não sabe 'Euliette' é como os haters estão chamando a advogada paraibana por conta de uma suposta vitimização da sister que, na opinião deles, quer ser o centro das atenções. Só que Juliette já passou dos 13 milhões de seguidores no Instagram e seus fãs saíram em defesa dela e detonaram o brother da 20ª edição.

Babu apagou o tuíte e pediu desculpas aos seguidores. Segundo ele, foi a assessoria que postou e não é a opinião dele sobre o jogo. "Minha equipe confundiu as contas e fez o tuíte pelo meu perfil. Peço desculpas à torcida, mas aquele tuíte não é uma opinião minha, por isso foi apagado. Adoro Fiuk e Juliette, espero que ambos possam ir longe no jogo. É isso, erros acontecem e seguimos em frente", escreveu o paizão.

