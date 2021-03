Nívea Stelmann Reprodução

Publicado 12/03/2021 17:29 | Atualizado 12/03/2021 17:30

Morando nos Estados Unidos de 2016, a atriz Nívea Stelmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para contar que foi vacinada contra a Covid-19 em Orlando ao lado do marido Marcus Rocha. "Que momento! Obrigada Deus por essa oportunidade. Nossa hora chegou! Lamento muito pelos meus pais e minha sogra (e por muitos brasileiros) ainda não terem passado por isso no Brasil. Meu pai e minha sogra com 75 anos iriam tomar hoje, mas infelizmente 'eles' adiaram por falta de vacina. Mistura de gratidão por nós e tristeza por eles, escreveu a atriz, de 46 anos.