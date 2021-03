Taty Zatto Reprodução

Publicado 13/03/2021 05:00

A DJ Taty Zatto já passou por uma fase difícil há alguns anos por conta de uma depressão e o que contribuiu muito para melhora dela foi ajudar o próximo. Seja através da música, das redes sociais e participando de ações beneficentes, principalmente durante a pandemia. ''Só quem já passou por essa situação sabe como é difícil. Uma coisa que me ajuda muito é levar algo de bom para as pessoas. Seja como DJ, influenciando pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, organizando e fazendo doações da maneira que posso. Em tempos de pandemia, precisamos muito pensar no próximo, mesmo com nossos problemas, pois todos estão passando por dificuldades. Essa atitude muda a nossa vida, me ajudou a superar a depressão", comentou a DJ.