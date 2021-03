Geraldo Luís e o filho Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:39 | Atualizado 12/03/2021 20:42

O apresentador Geraldo Luís deixou a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo nesta sexta-feira (12). Agora, ele continua o tratamento de recuperação da Covid-19 no quarto da unidade hospitalar. "Obrigado, Deus! Depois de 11 dias na UTI recebi alta para ir pro quarto. Estou me recuperando a cada dia e a respiração já está bem melhor, apenas quando levanto ocorre uma alteração o que é normal ainda para os dias de tratamento. Só quem passa sabe...Vi tantas coisas naquela ala hospitalar...Nunca fui o mesmo em ainda menos agora pós esse vírua que já esta indo", começou o apresentador



"A todos muito obrigado pela preocupação e oração, isso certamente me fez chegar até aqui. João @johnsakra ficou três dias ruins e pouca alteração e está super bem. Segue comigo. Um dia por vez, sigo também na fisio pulmão e banho sozinho ainda não consigo, mas caminhamos para tudo ficar bem. Aqui fico em oração a todos que como eu com Covid-19 lutam pela vida. Que a misericórdia e a vacina cheguem a todos! Vacina urgente para um pais doente", finalizou.