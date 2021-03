Bruno Magri e Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 14:14

Bastou o namorado da Viih Tube, Bruno Magri, postar que estava em uma praia vendo o pôr do sol e em seguida a influenciadora Nicoly Gugli publicar uma foto do mesmo lugar, para que os fãs de Viih e demais internautas começassem a especular se o rapaz estaria ou não traindo a youtuber que está neste momento confinada no 'BBB 21'.

As suspeitas começaram após Nicoly ter publicado seu registro com a seguinte legenda: "queria muito que mostrasse como eu estou vendo", escreveu. Após as suspeitas começarem a circular nas redes sociais, Bruno Magri se pronunciou afirmando se tratar de uma amiga: "Mas gente, não posso mais ter amigos? Estamos numa viagem com vários amigos. Não estamos eu e ela. Que preguiça", esclareceu o rapaz.

