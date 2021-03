Bianca divulga novo single em parceria com MC Zaac Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 14:33

Única brasileira indicada pela Billboard na lista das 20 artistas latinas que mereciam ser descobertas, a cantora Bianca prepara para lançar seu novo trabalho em parceria com Mc Zaac, 'Sem Perder a Pose'. A canção chega às plataformas digitais em formato de single e vídeo na próxima sexta-feira (19).

“É o clipe mais sensual e de maior produção que eu já fiz até aqui”, adiantou a cantora. Foi incrível dividir esse projeto com o Zaac, porque é um artista que eu já tinha grande admiração pelo seu trabalho. Nos dedicamos muito a essa música e ao clipe, então estou muito feliz e ansiosa para mostrar o que vem por aí”, diz Bianca.



Voz feminina por trás do sucesso 'Tudo no Sigilo', que viralizou na internet em sua versão brega funk durante a quarentena, Bianca está no Top 10 das artistas solo com mais ouvintes no Spotify. A lista, liderada por Anitta, conta também com outros nomes como Marília Mendonça, Luisa Sonza, Ludmilla, Giulia Be, Ivete Sangalo, Luana Prado e Iza, que guarda uma vantagem de 300 mil ouvintes para Bianca, que vem logo atrás dela na nona posição, com 3,6 milhões. Yasmim Santos fecha o ranking.