Viih Tube e o namorado, Bruno Magri reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 15:31

Esta humilde coluna conversou com o influenciador Bruno Magri, namorado da sister Viih Tube, do 'BBB 21', que foi alvo de polêmica na tarde deste sábado (13), após internautas especularem que ele estivesse traindo a youtuber. Bruno afirma que está em uma viagem com grandes amigos, que inclusive são amigos em comum dele com a própria Viih Tube.

“Essa história não tem cabimento! Eu estou numa viagem com amigos íntimos nossos, meu e da Viih. Ou seja...é até maldoso alguém supor isso porque eu amo muito a minha namorada e estamos num passeio entre amigos”, disse o rapaz.

Mais cedo, Bruno Magri virou assunto na internet após internautas especularem uma possível traição do rapaz. Tudo começou depois que ele compartilhou a imagem de um pôr do sol e, em seguida, a influenciadora Nicoly Gugli acabou compartilhando uma foto do mesmo lugar com a seguinte legenda: "queria muito que mostrasse como eu estou vendo", escreveu.