Paolla Oliveira reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 19:21

Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores, neste sábado (13), um incêndio que atingiu sua casa na noite de ontem. Segundo a atriz, a suspeita inicial é que as chamas tenham começado após uma pane elétrica. "Hoje está sendo um dia difícil. Ontem, tarde da noite, tive a notícia de um incêndio, aparentemente causado por uma pane elétrica, que atingiu minha casa. Resolvi fazer esse post primeiro para dizer que está tudo bem comigo, com a minha tia e meus bichinhos companheiros", adianta a artista para tranquilizar o público.



Paolla contou que teve ajuda da vizinhança para conter o fogo: "Quero agradecer muito meus vizinhos que rapidamente perceberam as chamas e ajudaram na contenção do fogo como puderam, junto ao Corpo de Bombeiros. Existem anjos em todos os lugares", conta.



Por fim a atriz ainda fez um alerta: "Fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos. A vida tem batido forte em dizer que não conseguimos controlar as adversidades e suas provações. O que nos resta é sermos resilientes e firmes pra seguir da melhor maneira possível. Sempre procurando se agarrar no que de bom esta à nossa volta. Sempre tem. Cuidem-se e protejam os seus", finaliza.