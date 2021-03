Belle Silva mostra decoração de sua festa de aniversário em Londres reprodução Instagram

Publicado 14/03/2021 11:52

Belle Silva, mulher do craque Thiago Silva, usou as redes sociais neste sábado (13) para mostrar a decoração de sua festa de aniversário de 34 anos, que aconteceu na casa onde o casal mora atualmente, em Londres. Belle afirmou que o evento era somente para familiares e pessoas que frequentam 'sua bolha social'. Ela disse ainda que aproveitou a decoração para colocar avisos sobre a importância de se conscientizar nesta pandemia.

"Eu fiz, sim, uma festa, para mim, meus familiares e pessoas que já frequentam nossa bolha. Eu resolvi fazer uma coisa nova sobre a Covid-19, pra gente não esquecer que mesmo nas festas e nos momentos bons temos que estar seguros e bem protegidos. Todo mundo trabalhando com máscara, espalhei álcool em gel e plaquinhas com mensagens positivas", contou a influenciadora, que teve até com uma equipe de filmagem em seu evento 'intimista'. Então tá!