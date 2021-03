Bruna Marquezine. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

14/03/2021

Bruna Marquezine se revoltou com alguns internautas na noite deste sábado (14), após ter sido muito criticada por sempre aparecer em flagras de paparazzi sem máscara. Em bate boca com um seguidor, a atriz afirma que não é sempre que ela está sem o acessório de proteção contra a Covid-19.

"Você anda comigo? Saiu uma foto minha sem máscara e vocês começam o ataque. Você convive comigo pra saber que dor eu tô sentindo ou deixando de sentir? Meu pai passou o ano novo internado sozinho por causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por FaceTime", escreveu a atriz após uma internauta ter mencionado que ela não teria consciência pois não teria perdido parentes para a doença.

Cansada das críticas, Bruna fez um desabafo por ter sido julgada por ter passado a virada com amigos em uma ilha privada em Angra dos Reis enquanto o pai estava internado. "Essa é você. Talvez vocês todas sejam seres muito melhores do que eu. Eu infelizmente não podia estar com ele no hospital, era indiferente estar em casa ou não. Falava com ele todos os dias por telefone e só fui pra Angra porque fica a 2h de carro para o Rio e já estava tudo pago há meses".

Os seguidores de Bruna também lembraram da campanha que a atriz chegou a fazer junto com outros famosos, pedindo para que as pessoas ficassem em casa durante o auge da pandemia. "Caralh*, quando foi a última vez que eu falei 'fique em casa'? Por favor... porque parece que eu disse isso ontem, só pode".

Bruna ainda chamou as críticas de cruéis. "Mano, vocês são muito cruéis. Eu ter me permitido sorrir é um erro?", questionou ela, que também se defendeu após um seguidor mostrar várias fotos de Bruna que vazaram na mídia. A atriz aparece sem máscara em todos os registros.

"Em nenhuma dessas ocasiões eu fiquei em algum ambiente fechado com mais de 10 pessoas. 98% das vezes essas pessoas eram as mesmas. O que vocês consideram aglomeração? Eu juro pra vocês que um set de filmagem é infinitamente mais movimentado do que isso, mas tudo bem, né?", disse a artista.

Por fim, Bruna se revoltou, desativou sua conta no Twitter, mas depois se arrependeu do surto que deu por conta das críticas e resolveu se redimir com os fãs ao reativar seu perfil na plataforma. "É... dei show de impulsividade. Passando aqui pra dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam que vou tirar um tempo pra repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis", finalizou a atriz