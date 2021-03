Felipe Prior Márcio Farias

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 05:00 | Atualizado 15/03/2021 07:20

O arquiteto e ex-BBB, Felipe Prior, tem andado na mira de algumas marcas. Desde que o rapaz protagonizou um ensaio sensual no Rio de Janeiro, que contou com algumas fotos de sunga branca, ele vem sendo cobiçado para estrelar algumas campanhas. Prior, que além de arquiteto também se dedica à carreira de youtuber e de empresário com uma pizzaria, em São Paulo, vem estudando com calma todas as propostas.