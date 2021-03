A TV Globo voltará a produzir o reality 'No Limite' em 2021. Divulgação/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 05:00 | Atualizado 15/03/2021 07:17

Esta humilde coluna de seis leitores soube de dois ex-BBB's convidados para participar do reality 'No Limite', da TV Globo. Ambos são atletas, são eles o ginasta Petrix Barbosa e o surfista Lucas Chumbo. Chumbo talvez aceite, mas Petrix Barbosa, que atualmente mora nos Estados Unidos, teve uma filha recentemente e provavelmente possa declinar do convite por conta da bebê que tem em casa. É aguardar pra ver!