Poliana Rocha exibe convite do casamento do filho Zé Felipe Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 17:14 | Atualizado 14/03/2021 17:15

Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo e mãe do sertanejo Zé Felipe, matou a curiosidade dos fãs ao mostrar, neste domingo (14), o convite para a cerimônia do casamento do filho com a influenciadora digital Virgínia Fonseca. O casal deve trocar alianças nas próximas semanas. "Emoção", se limitou a escrever Poliana na legenda da foto do convite.