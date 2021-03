Andressa Suita e Gusttavo Lima estão juntos em Angra dos Reis reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 17:22

Apesar de Andressa Suita e Gusttavo Lima ainda não terem assumido publicamente que reataram o casamento, os fãs do casal já estão em polvorosa e a reconciliação dos dois já e dada como certa. Andressa, que cada vez mais vem frequentando os mesmos lugares que o sertanejo, está neste momento na companhia do cantor em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Recentemente, ela esteve também no apartamento para o qual ele se mudou após o divórcio. Em seu Instagram, a modelo e influenciadora digital mostrou Gusttavo cantando e tocando violão ao lado de amigos.