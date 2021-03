Bruno Magri e Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:53 | Atualizado 15/03/2021 16:59

Namorado de Viih Tube há dois anos, Bruno Magri está surpreso com a repercussão da falta de banho da sister que tem arrancado gargalhadas do participantes e muitas críticas dos internautas. A questão de higiene da influenciadora virou matéria até no 'Fantástico'. “Me surpreendeu isso. Aqui fora a Viih é a menina mais cheirosa que eu conheço. Não sei o que rolou lá, pode ser preguiça, ou ela se sente desconfortável, mas estou levando na boa as brincadeiras, ela vai levar também", disse o também influenciador.



Bruno chama a atenção para o jogo da sister, que até agora não foi ao paredão do 'BBB 21'. “A Viih é muito madura pra idade. É observadora, saca as coisas, então pode chegar à final por entender como o jogo vai rolando e usar isso a seu favor. Tem gente chamando ela de falsa, porque às vezes fica em cima do muro. É um jogo de convivência e não vejo problema de ela querer ficar amiga de todo mundo, mas aqui fora as pessoas veem como falsidade", contou em entrevista à revista Marie Claire. Ele assume que a intenção de Viih no jogo é a exposição para conseguir avançar na carreira artística: "A Vitória chegou bem longe na internet e quer conquistar a televisão. Ela é atriz, é o que sempre sonhou e a internet só abriu portas. Agora ela vai atrás desse sonho", completa.