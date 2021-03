Fábia Oliveira

Namorado de Viih Tube diz surpreso com falta de banho e garante: 'Cheirosa'

Bruno Magri acredita que a BBB deve estar com preguiça ou desconfortável com as câmeras espalhadas pela casa

Publicado 15/03/2021 15:53 | Atualizado há 22 minutos