Felipe Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:15

Na tarde desta segunda-feira (15), Felipe Neto recebeu em sua casa uma intimação da Polícia Civil do Rio para comparecer à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Segundo ele, o youtuber terá que responder por crime contra a segurança nacional por ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida.



"Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por crime contra segurança nacional porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por corrupção de menores. Sim, é isso mesmo", disse Felipe. Na semana passada, o vereador abriu uma queixa-crime contra Felipe e Bruna Marquezine por supostos crimes de difamação contra o presidente.



"A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, NUNCA o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar", afirmou Felipe.