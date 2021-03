Ângela Bismarchi Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 00:00 | Atualizado 16/03/2021 10:52

Ângela Bismarchi agora é doutora em Teologia. Mesmo com todos os desafios da pandemia, Ângela superou os obstáculos e concretizou um sonho. "Recebemos a aprovação da nossa tese em Teologia. Foi uma monografia de 2230 palavras, em 120 páginas. O tema foi 'O Poder do Evangelho na Recuperação dos Desigrejados'. Dia 27, receberemos o título de mestres, doutor e doutora em Teologia. A cerimônia será na Catedral Presbiteriana do Rio. Foram 3 anos de muita luta e dedicação ao Criador. Valeu ter chegado com meu marido até aqui. Agora é a Teóloga Dra. Ângela Bismarchi!", comemorou Ângela.