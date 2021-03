Antônio Casagrande e Zilu Godoi Reprodução

Zilu Godoi está mesmo apaixonada pelo namorado, o empresário brasileiro Antônio Casagrande. Durante uma entrevista a um podcast americano, a ex-mulher de Zezé Di Camargo abriu o coração sobre várias questões e uma delas acabou chamando a atenção e também sendo aproveitada no seu canal do Youtube, 'Coisas de Zilu': o primeiro encontro com o companheiro. Bem animada, ela contou que foi no meio da pandemia em Miami, nos Estados Unidos.

"Eu estava hospedada na casa da minha amiga, Daniele, e eu estava na sacada. Era noite e ela colocou para eu falar no skype com um amigo e eu nem sabia quem era. Ele apareceu e aí falou que era muito meu fã e que era louco para me conhecer. Todo mundo que estava no apartamento começou a dar risada, eu falei 'calma' e levei a conversa na brincadeira. No final do bate-papo, ele me chamou para passar uma tarde no trabalho dele para comer um pão de queijo. A loja dele é de comida brasileira. Lógico que não fui. Mas, dias depois da conversa, eu já tinha me esquecido, a Dani me levou lá na loja dele. Espertinha. Vi vários pratos e falei que adorava arroz de polvo. Ele disse que sabia fazer um maravilhoso jantar, me convidou para ir na casa dele e eu fui. Chegando lá, jantamos, conversamos, tomamos vinho e aí ele me pediu em namoro. Nessa altura da vida, quando eu ia imaginar alguém me pedindo em namoro. Aceitei", contou animada Zilu.

