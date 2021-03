Rafael Spaca Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:27

O polêmico documentário 'Trapalhadas Sem Fim' estava previsto para ser lançado no final de 2020, mas a pandemia do novo coronavírus atrasou a produção, que não conseguiu fechar o orçamento por falta de verbas. Para concluir o projeto, a direção decidiu correr atrás de parcerias e uma delas foi com uma empresa paulistana de camisas temáticas. Os modelos com desenhos de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias também vão servir para divulgar o documentário e parte do valor das vendas será revertido para custear a pós-produção.

Vale lembrar que Renato Aragão e o diretor Rafael Spaca já se desentenderam por conta do documentário. 'Trapalhadas Sem Fim' pretende mostrar a trajetória do quarteto que brilhou na televisão e no cinema por mais de 20 anos. A equipe comandada por Spaca entrevistou mais de 60 pessoas, que falaram do sucesso, mas também comentaram sobre as intrigas e brigas entre os integrantes do grupo. O resultado da pesquisa será exibido em cinco episódios de 50 minutos.