Mc Rielle e Rick Bonadio Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 05:00

fotogaleria Aumenta som DJ e solta o pancadão porque vem treta por aí. Depois que alguns funkeiros resolveram entrar na confusão entre Anitta e Rick Bonadio, MC Rielle decidiu comprar briga também contra o produtor musical, quem ela garantiu ter a cantado há um tempo. "Não gosta de funk, mas pediu o meu material para ouvir depois de ter mandado vários corações em fotos sensuais, que eu postei. Mandou mensagens também pelo direct. Se ele me cantou? Cantou e eu que deixei para lá, fingi que não entendi", começou Rielle.

Na madrugada desta segunda-feira (15), Bonadio disse ter 'vergonha' da comemoração de brasileiros após a americana Cardi B incluir em sua apresentação no Grammy um remix do DJ carioca Pedro Sampaio na música 'WAP'. A declaração foi alvo de críticas de artistas como Anitta, Valesca Popozuda, Lexa.

Publicidade

Aos 29 anos, com quatro anos de carreira, a dona do hit 'Minha Raba, Minhas Regras' conta que conheceu Rick Bonadio depois de começar a curtir suas lives no Instagram. "Fiz um comentário e ele respondeu. Passou a me seguir de volta e ficava mandando mensagens no direct. O meu marido via tudo e eu fingia que não entendia. Só estou expondo isso agora porque achei desnecessário o que o Bonadio falou do funk, que é uma classe musical, é um gênero ganha-pão de muitos artistas. É o meu ganha-pão e como uma pessoa pode falar mal do funk e querer ouvir o material de uma funkeira? Deixei quieto porque a internet é fogo e aí as pessoas vão me acusar de querer biscoito. Eu não quero biscoito até porque eu não sou tão lembrada assim, mas ele já é uma pessoa esquecida. Quem quer biscoito é ele depois dessa crítica ao funk", descascou Rielle.