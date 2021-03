Fabio Porchat Divulgação

Publicado 16/03/2021 19:57

O apresentador Fabio Porchat é uma das atrações do ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual este ano. Profissional de múltiplos talentos, ele fala sobre sua trajetória como roteirista nesta sexta-feira (19), às 19h. Já Thiago Dottori ('Turma da Mônica – Laços') reflete sobre a escrita para produções infantojuvenis com os colegas Natália Maeda ('O Zoo da Zu') e Renato Noguera ('Nana & Nilo') na quinta (18), às 20h30. O evento, realizado em formato virtual, promove atividades gratuitas, como debates, palestras e mostra de curtas-metragens até domingo (21). A programação completa está disponível no site rotafestival.com.