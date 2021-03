Marcos Pasquim joga Golf no Itanhangá Agnews

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 05:00

Marcos Pasquim foi fotografado na tarde desta terça-feira (16) jogando golfe em um clube da modalidade no Itanhangá, Zona Sul do Rio. Os cliques mostraram o ator sempre muito concentrado e com uma postura impecável nos treinos da sua nova paixão. Chique é pouco para descrever o galã!