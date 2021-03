Viih Tube e mãe Viviane Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 05:00

fotogaleria Viih Tube virou meme na internet por causa de sua falta de banho. A influenciadora chegou a virar alvo de matéria no 'Fantástico' por conta de sua higiene pessoal. Para entender o comportamento de Viih avesso à uma ducha, nós procuramos a pessoa que mais conhece a influenciadora nessa vida: a mãe dela, Viviane Tube. A matriarca, que também é influenciadora digital, só que do mundo fitness, confessa não entender a postura da filha de ficar tanto tempo sem banho na casa mais vigiada do Brasil.

"É uma surpresa não só para mim, mas para todas as pessoas que convivem com a Viih. Amigos, familiares, pessoas que trabalham com a Viih sabem que ela ama banho e nunca ficou um dia sem tomar banho. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque aqui fora, ela é uma menina muito higiênica. Ela escova muitas vezes os dentes, não tem uma cárie e é uma menina muito limpa e cheirosa. Aqui fora o comportamento dela é outro", afirma.

Publicidade

Viviane tem algumas suspeitas que possam ajudar o público a entender o por que da Viih não tomar banho diariamente. "Eu estou tentando entender o porquê. Mas, eu posso falar aqui algumas opções que eu acredito que possa estar atrapalhando ela na hora de tomar banho. A primeira delas é que a Viih gosta de tomar banho quente, que é até uma das coisas que eu brigo com ela. Quando o chuveiro não esquenta ou sai pouca água, ela fica chateada (risos). Então, pelo racionamento de água que ocorre na casa do BBB, muitas vezes ela vai tomar banho e não dá para esperar esquentar o chuveiro, tem que tomar um banho rápido de sair e entrar, eu já vi ela fazendo isso várias vezes. Ela deve estar odiando isso! Segundo, é porque também a Viih deve estar constrangida com as câmeras, ela é um pouco envergonhada com essas coisas, pelo o que eu conheço dela. Estratégia para o jogo eu acho que não (risos)", descarta.

Perguntada se quando criança a Viih Tube tomava broncas por causa de banho, ela garante que não. "Ela era um exemplo de criança. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com ela. Tirou a chupeta sozinha, parou de mamar sozinha... Nunca precisei mandar tomar banho, ela sempre sabia a hora e sempre gostou de banho. Amava ficar no banheiro, se cuidando e também adora escovar os dentes várias vezes. Então, realmente não procede e estou muito curiosa para ela falar quando ela sair", finaliza a mãe da sister.