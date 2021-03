Tatiana Pinheiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021

A ex-abelhuda Tatiana Pinheiro(Ferreira, quando era solteira) já vinha amadurecendo a ideia de retomar a carreira de cantora e um presente surpresa do músico Roberto Menescal acabou dando o início a um novo projeto. "Menescal é o meu padrinho artístico e ele me deu uma música linda chamada 'Nossas Histórias' e em parceria com o compositor Paulo Mendonça. É no estilo bossa nova, voz e violão e eu estou muito animada", conta Tatiana.

A música inédita foi gravada no ano passado e chega nesta quarta-feira (17) em todas as plataformas digitais. "Menescal me mandou a base e eu coloquei a voz no estúdio do Cauan Jolt, São Paulo. Já o clipe, eu gravei também no estúdio e o Menescal gravou a parte dele no jardim de sua casa na Barra da Tijuca. Ficou incrível a edição, a conexão e eu espero que as pessoas gostem", admite Tatiana que está comemorando40 anos de carreira. "Estou retornando ao cenário musical brasileiro", completa.

Tatiana, que está confirmada na segunda temporada do 'Canta Comigo Teen' exibido na RecordTV dentro do programa 'Hora do Faro' vai lançar duas músicas até o final deste semestre: 'Dois Meninos' (do Menescal e do Bôscoli) e Overjoyed, de Stevie Wonder no estilo bossa nova.