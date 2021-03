Cândida Batista Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 13:42 | Atualizado 17/03/2021 13:49

A chef brasileira, Cândida Batista, estreou neste domingo (14) como a primeira brasileira a participar do reality culinário 'Hells Kitchen', em Portugal. Cândida tem uma vasta carreira na gastronomia. Ela já trabalhou em grandes restaurantes com estrela Michelin e na embaixada do Brasil em Viena.

Além do trabalho como chef de cozinha, a morena ainda possui um perfil na plataforma de conteúdo adulto do OnlyFans e, após sua aparição no programa de culinária, ela teve algumas imagens íntimas recentemente vazadas na web. A assessoria de imprensa dela se manifestou sobre o caso, informando que "tomará medidas judiciais cabíveis para qualquer conteúdo íntimo que seja divulgado ou vazado sem autorização da participante".

Publicidade

“É muito triste tudo isso. Sinto que estão querendo descredibilizar o meu trabalho como chef. Já estou em contato com minha assessoria e quem vazou essas imagens será notificado judicialmente”, garante a chef de cozinha.