Publicado 17/03/2021 13:47

Reafirmando sua versatilidade e inovação musical em mais de 10 anos de trajetória, o rapper carioca Filipe Ret lança nesta quinta-feira (18), às 20h, seu novo projeto 'Imaterial' pela Som Livre. A produção chega com clipe e faixas inéditas, além da já lançada 'F*F*M”*', em 26 de fevereiro, que teve mais de 1 milhão de visualizações no clipe em menos de 48 horas - atualmente já são mais de 7 milhões de views. O conceito do projeto - baseado na fé-aposta em uma unidade de linguagem potente, levando os fãs para uma experiência imersiva dentro do portal para o mundo 'Imaterial', criado por Filipe Ret.