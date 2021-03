Jesuita Barbosa Reprodução/Montagem

Publicado 17/03/2021 19:44 | Atualizado 17/03/2021 20:00

Esta humilde colunista procura não mais se surpreender com as excentricidade dos famosos, mas nesta quarta-feira (17), foi a vez de Jesuíta Barbosa deixar o meu queixo no chão. O ator resolveu publicar vários semi nudes em seus stories no Instagram e, claro, que o pernambucano ganhou vários elogios dos fãs pela ousadia. Mas, quem não gostou nada das publicações foi a própria rede social, que horas depois derrubou o perfil do ator. Não dá para entender bem a proposta, mas a coluna aprovou o conteúdo.

Jesuíta exibiu a perna, a parte inferior do abdômen e o bumbum. Cada clique foi postado com uma legenda específica. Na imagem que exibia parte da coxa, o pernambucano escreveu 'Púbis'. A segunda, que mostrava o abdômen, 'Antebraço' e a terceira foi chamada de a 'Diretriz'.

Vale lembrar que Jesuíta já tinha publicado uma foto de um ensaio fotográfico recente, em que ele aparece em pé na cama com um cigarro e usando apenas uma boina. "Nem toda nudez será castigada", brincou o ator na legenda da foto.