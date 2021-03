Bruno Diegues e Mc Ariel Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 05:00

Após a retomada de sua carreira com o álbum 'Dez das Antigas', Bruno Diegues, agora solo, chega com as aguardadas composições inéditas, gravadas com sua banda Samba Funk Soul, ao vivo, em Paraisópolis, misturando ritmos com uma musicalidade única. A primeira canção, 'Jaque' é um samba popular com a participação de Mc Hariel. "É um som bem brasileiro, daqueles pra cair na graça do povo e fazer história mundo afora", garante Bruno Diegues. O lançamento será 'no dia 9 de abril em todas as plataformas digitais. Já o clipe da faixa estreia em uma ação conjunta nos canais 'WFA Music', GR6 e do cantor Bruno Diegues, no Youtube.