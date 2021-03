Apresentadora do Jornal Nacional lamenta morte do marido: vou te amar pra sempre Reprodução Instagram

Apresentadora do 'Jornal Nacional', Ana Luíza Guimarães amanheceu na manhã desta quinta-feira (18) de luto. Ela usou as redes sociais para contar aos fãs e seguidores sobre o falecimento de seu marido, Do Figueira, a quem ela carinhosamente chamava de Zuzi. "O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu", escreveu a jornalista, sem entrar em detalhes sobre as circunstâncias ou causa da morte.