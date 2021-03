Wanessa Camargo Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:02

Depois dos sintomas de febre alta, tosse e dores no corpo, Zilu Camargo até duvidou que poderia estar com a Covid-19, mas o resultado positivo do exame horas depois confirmou as suas suspeitas. A ex-mulher de Zezé di Camargo recebeu apoio dos fãs, amigos e familiares e um deles foi o carinho da filha, Wanessa.

"Mãe, você vai se recuperar pois eu acredito e sei que você também! Vamos juntas com foco, amor e fé vencer", escreveu a cantora em foto da mãe na madrugada desta quinta-feira (18), que ainda prometeu acompanhar o estado de saúde da empresária mesmo de longe.

Zilu havia contado aos fãs que não estava se sentindo bem e, por isso, desmarcou a live que faria em seu canal no YouTube. "Desde ontem estou com sintomas fortes de gripe (febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça), e amanheci muito mal!!! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de Covid-19, e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje! Prometo remarcá-la assim que eu melhorar", explicou Zilu, que já tinha se isolado dentro de casa, em Miami, nos Estados Unidos.