Viih Tube e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 17:43

O clima esquentou entre Viih Tube e Gilberto na tarde desta quinta-feira (18). A youtuber resolveu lavar roupa suja com o economista depois que soube dos comentários nada agradáveis dele sobre suas atitudes dentro do 'BBB 21'. "Eu não ligo pra sua opinião e nem da Sarah [Andrade] nesse momento", disparou ela. "Já estou cansada disso, é a última vez que te chamo para conversar. Eu sei que o que você disse no Jogo da Discórdia foi para mim", começou a sister sobre o pernambucano ter apontado que algumas pessoas mudaram repentinamente com a volta de Carla Diaz do paredão falso.

"Nesse momento, o jogo não me importa, o que importa é que eu magoei uma pessoa que não esperava. Não me importa o que você e a Sarah pensam, não falei sobre os sentimentos. Mas nesse momento, o que importa é que a Carla me perdoe. Ela já perdoou, eu que não me perdoei ainda. Eu sou assim, é uma coisa minha isso. Outra coisa que eu não aguento mais é falarem que estou onde convém. Eu só estou onde me sinto bem", descascou Viih Tube.