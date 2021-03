Leandro Hassum Reprodução

Publicado 18/03/2021 18:01 | Atualizado 18/03/2021 18:03

Leandro Hassum fez questão de compartilhar com seus seguidores nesta quinta-feira (18) um momento muito especial. O ator, de 47 anos, que há cinco anos mora na Flórida nos Estados Unidos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele também lamentou que a vacinação esteja tão atrasada no Brasil

"Estou vivendo um mix emoções: muita alegria por ter conseguido me vacinar aqui nos EUA (sim, já chegou no meu grupo). Mas... muito triste por saber que no meu país que amo e vivo também. A minha mãe já poderia vacinar mas... não tem vacina. Não dá para ficar feliz por completo sabendo que tantas famílias choram seus familiares. Por incompetência e ineficácia de MUITOS. Orando muito por todos", escreveu Leandro na legenda ao postar uma selfie com o cartão da comprovação da vacina.



