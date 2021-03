Cris Dias Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 18:47 | Atualizado 18/03/2021 18:49

A apresentadora Cris Dias deixou a CNN Brasil, mas já tem uma nova casa para chamar de sua: a Band. A coluna soube que ela estaria em negociação com a emissora paulista logo depois de ter sido demitida do canal de notícias no início de março. Tudo corria no maior sigilo, mas um passarinho azul contou para uma das nossas assistentes. A assessoria da jornalista acabou sendo procurada e confirmou a contratação no final da tarde desta quinta-feira (18).

Cris Dias foi contratada pela CNN Brasil em setembro de 2019. Em março do mesmo ano, ela tinha deixado a Globo, após 13 anos de casa. Apresentadora com experiência na área esportiva, ela passou a ancorar programas no jornalismo no canal da notícias, mas desde agosto foi colocada na geladeira da empresa. Enquanto aguardava orientações da direção da CNN Brasil, Cris acabou trabalhando com palestras em uma plataforma de cursos online.