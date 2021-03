Filha de Arolde de Oliveira faz pouco caso do isolamento Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 21:00 | Atualizado 18/03/2021 22:22

Dona do Grupo MK (gravadora Gospel), a cantora Marina de Oliveira virou alvo de polêmica na redes sociais. A filha do senador Arolde de Oliveira, que morreu de Covid-19 no fim do ano passado, publicou uma foto ao lado de algumas artistas do casting de sua gravadora e junto da imagem veio uma legenda que não agradou em nada aos seguidores da cantora. "Gente, sinceramente. Se cabe na foto, não é aglomeração", escreveu Marina, que teve sua fala muito criticada, uma vez que o país enfrenta a pior fase de todos os tempos desde o início da pandemia do coronavírus