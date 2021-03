Charles Paraventi, Rodrigo Candelot, André Ramiro e o empresário Edinho Freitas Divulgação

Publicado 19/03/2021 04:00

Escalados em 'Gênesis', os atores Charles Paraventi, André Ramiro e Rodrigo Candelot se reuniram em um restaurante do Rio, em comemoração ao aniversário do empresário Edinho Freitas, dono do estabelecimento localizado no Recreio. No dia do encontro o restaurante não estava aberto ao público. Charles Paraventi foi contratado pela Record TV para interpretar o Rei Bera, de Sodoma e Gomorra, André Ramiro para dar vida ao Faraó, e Rodrigo Candelot para ser o Sacerdote na trama bíblica.