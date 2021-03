Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:42 | Atualizado 19/03/2021 17:10

Marina Ruy Barbosa foi vista embarcando para as Maldivas na noite desta quinta-feira (18). De acordo com as primeiras informações, a ruiva estaria acompanhada de seu atual affair, o deputado federal Guilherme Mussi, com quem ela está se relacionando desde o término de seu casamento com Alexandre Negrão. A primeira parada do casal é em Dubai, claro que tudo voando em primeira classe, um luxo só!

Uma internauta chegou a compartilhar que a atriz havia comprado um seguro viagem junto com o político para embarcar para os badalados destinos. Vale lembrar que a câmara de deputados vem tendo sessões remotas por causa da pandemia, ou seja, o deputado não está em férias. Mas a pergunta é: seria essa a lua de mel do casal, já que eles têm até uma casa em construção?

Procurada, a assessoria de Marina Ruy Barbosa diz desconhecer a viagem e estar tentando contato com a atriz, mas até o fechamento desta nota ainda não havia um retorno. Mas a gente super entende, afinal, a ruiva não deve estar com sinal de internet no vôo, já que a viagem até o destino final é bem longa.