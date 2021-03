Fiuk e Cristina Kartalian Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 04:00

Esta coluna de seis leitores soube que Cristina Kartalian, mãe do cantor Fiuk, foi parar na emergência no mês passado, por conta de pressão alta. Segundo fontes da coluna, a mãe do atual brother do 'BBB 21' tem estado muito focada em acompanhar o reality e tem se envolvido muito emocionalmente com o jogo, principalmente ao acompanhar tudo que envolve a trajetória do filho. Atualmente Cristina vinha mais tranquila com os passos de Fiuk no confinamento. Agora, com a ida do cantor ao paredão após a prova do líder, haja coração de mãe para aguentar tanta emoção.