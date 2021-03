Latino Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 04:00

A coluna descobriu que Latino está negociando seu primeiro reality show em família. O objetivo da atração, segundo esta colunista apurou, seria mostrar o dia a dia da intimidade do cantor e de seus filhos. O artista, inclusive, já negocia o patrocínio da nova atração com uma empresa para instalação de câmeras em todos os cômodos de sua casa. Será que todos os filhos do Latino vão topar participar? É aguardar pra ver!