Publicado 19/03/2021

Nessa sexta-feira (19), o sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, e mulher Natália Toscano celebraram o 10º mesversário da caçula Angelina. A festa íntima foi em São José do Rio Preto, onde o casal reside, e contou só mesmo com a família por causa do lockdown estabelecido em várias cidade para conter o avanço da Covid-19.Com o tema Páscoa, a pequena esbanjou muito charma na hora das fotos. "Celebramos os 10 meses da nossa pequena com o tema Páscoa, renascimento de Cristo, época muito significativa para nossa família. Preparei apenas um bolo especial, claro que essa data não poderia passar em banco. Estamos em casa, cheios de fé e esperança que tudo que estamos vivendo nesse momento vai passar”, declarou Natália, que é influenciadora. Ela e Zé Neto também são pais de José Filho de 3 anos.