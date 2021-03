Patricia Pinho Divulgação Rodrigo Lopes

22/03/2021

A atriz Patrícia Pinho também dá expediente como taróloga. Ela, inclusive, tem feito consultas diárias durante toda a pandemia e o dinheiro é revertido para ajudar amigos da classe artística que não estão conseguindo trabalhar. “De um ano pra cá, já atendi mais de 200 pessoas. É uma alegria poder ajudar as pessoas duplamente...tanto as que se consultam como as que recebem a ajuda”, diz ela que, mesmo com o fim do “Zorra”, segue contratada da Globo.