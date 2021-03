Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 10:04 | Atualizado 20/03/2021 10:05

Um paredão falso é bom, imagina dois ! Pois bem. Boninho confirmou que vai ter mais uma pegadinha na eliminação do 'BBB 21' através de um comentário de um seguidor. O diretor do programa, que só dá spoiler através de suas redes sociais disse 'sim' ao ser questionado e ainda revelou que a filha dele com Ana Furtado, Isabella, o cobra todos os dias um novo paredão falso e ainda entregou: "Ela não vai desistir". Boninho só não deu detalhes de quando será a segunda eliminação fake da atração.