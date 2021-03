Bruna Lombardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:19 | Atualizado 20/03/2021 11:40

Esta humilde colunista tem que tirar o chapéu para Bruna Lombardi. Quando a atriz resolve compartilhar uma foto despretensiosa de sua rotina não tem como deixar de elogiar a beleza e aparência jovial da mulher do ator Carlos Alberto Ricelli. Aos 68 anos, Bruna postou um clique, escolhido pelo companheiro de vida, onde aparece de vestido curto branco e com detalhes transparentes. "O Ri que escolheu essa foto para gente desejar uma sexta cheia de amor e alegria pra cada um de vocês, amados! Um finde bem lindo para todos", escreveu a atriz, que recebeu uma chuva de elogios. "Essa mulher não envelhece não, meu Deus! Linda demais", comentou um seguidor. "Continua maravilhosa", afirmou o segundo internauta e o terceiro completou: "Essa é a mulher mais linda do Brasil!".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardioficial)