Publicado 20/03/2021 18:31

fotogaleria Ex-BBB Paula Leite é mesmo uma mulher de sorte. E põe sorte nisso. A participante da 11ª edição do reality da Globo ganhou na loteria pela 48ª vez. Isso mesmo, minha gente, e tem mais: ela teve dois bilhetes premiados em menos de 24 horas. Primeiro, a influenciadora ganhou na Mega Sena R$ 45.966, assim como outros 70 jogadores e por um número (53), ela não levou o prêmio máximo, de R$ 40 milhões. Os números sorteados foram 03-19-34-41-48-53. Paulinha fez dois jogos: um de R$ 1.134 e outro de R$ 94.50.Horas depois, ela descobriu que tinha ganho também na Lotofácil o prêmio de R$ 4 mil e brincou: "Acho que vou ser investigada pela Caixa. Fiz 14 pontos na Lotofácil de hoje e por um número, eu não levei R$ 1.500.000.00. Vai dar em torno de 4 mil o prêmio pela multiplicação e eu não marquei esse bilhete. A moça do caixa da lotérica perguntou 'vai fazer nenhum joguinho da lotofácil hoje?'. Eu disse não, mas aí pensei melhor e disse:' faz um aí na máquina'. Ela perguntou se eu não queria marcar. Eu respondi que não e ganhei. Sério! Estou rindo", escreveu.

Vale lembrar que no 'BBB 11', ela ganhou um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, um carro e uma moto. "Ganhei todos os prêmios de sorte dentro do reality. Quando saí de lá, no dia seguinte, comprei uma raspadinha e ganhei 10 mil reais", contou em uma entrevista recente sobre sorte na vida.