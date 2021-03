Simony e Emilia Pedersen Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 05:00

Simony é uma mãe coruja e não esconde a alegria de ver o filho Ryan Benelli seguir na música como cantor e compositor de trap. Durante uma live com a cantora dinamarquesa Emilia Pedersen, a ex-integrante do Balão Mágico ficou de apresentar o trabalho do herdeiro mais velho e até propôs uma parceria. "Depois, podemos até ver se a gente faz um feat entre vocês. Acho que vai ser incrível, principalmente por terem a mesma idade", comentou. "Ai, que lindo. Claro! Seria bem legal", sinalizou Pedersen, mostrando que sabe se virar muito bem em português.



Dona dos hits 'Turn It Up', 'Missing Myself' e 'Skyline', que figurou recentemente entre as dez mais tocadas na categoria pop internacional, segundo levantamento da Crowley, Emilia Pedersen falou sobre outras novidades na carreira. Ela vai participar do longa 'Diários de Intercâmbio', protagonizado por Larissa Manoela e com estreia prevista para ainda este ano pela Netflix. Além disso, ela canta em parceria com Daniel Jobim, neto do compositor Tom Jobim, na faixa 'The Girl from Ipanema', uma nova versão da clássica 'Garota de Ipanema'. "Estou animada', confessou a dinamarquesa.