O ator Edson Montenegro morreu na madrugada deste domingo (21) de complicações da Covid-19. Ele estava internado há uma semana no Hospital Paulistano, em São Paulo, depois de apresentar os sintomas da doença, e já estava com cerca de 55% dos seus pulmões comprometidos por causa da doença. Dois dias depois da internação, o quadro piorou e Edson teve de ser intubado. Ele não resistiu e veio a falecer. Diretor do musical 'Donna Summer', um dos últimos trabalhos do ator, Miguel Falabella lamentou a morte do amigo."Que os anjos estejam a postos para recebe-lo meu querido! Siga em direção à luz! Saudades! Edson Montenegro, vítima da Covid, ator. PS. Eu tinha lhe convidado para fazer MARROM, o musical, ano que vem. O convite vale. Espero que você nos visite e, sentado nas varas de luz, sopre para o elenco seu talento e inspiração!", escreveu.

Edson tinha 63 anos e atuou em novelas como 'Apocalipse' (2019), da Record, e em 'Cúmplices de um Resgate' (2015), do SBT e participou da minissérie 'Dona Flor e seus dos Maridos (1998), da Globo, mas ficou marcado pelo filme 'Cidade de Deus (2002), no qual interpretou Dito, o pai de Buscapé (Alexandre Rodrigues). Além de ator, ele era cantor e dublador.

