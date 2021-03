Por O Dia

Publicado 21/03/2021 17:18 | Atualizado 21/03/2021 18:49

fotogaleria

Nasceram neste sábado (20) as gêmeas, Pietra e Sophia, filhas de Joaquim Lopes e Marcella Fogaça. A notícia foi dada pelo ator no Instagram no dia seguinte do parto. Na rede social, o ator e apresentador se emociona com a chegada das meninas e o novo ciclo que começa na sua vida. "Tudo o que eu vivi nesses 40 anos, hoje eu entendo que de certa forma foi espera. Espera por esse momento agora. Minhas filhas nasceram ontem dia 20 às 10 horas da manhã. E entendi também que meu coração que antes batia sozinho e dentro do meu peito, agora são dois, e batem do lado de fora do meu corpo. Eu vivo por elas. Eu sou delas. Eu penso nelas. Eu sonho com elas. Eu sofro por elas. Eu sou o pai delas", começou.